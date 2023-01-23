『USA企画ノースフェイスブラック艶なし黒ヒマラヤンダウンジャケットパーカー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 17分に出品され03月24日 06時 17分に終了予定です。即決価格は22,800円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★【商品説明...】■USA企画メンズSサイズ（M相当のサイズ感）■



USAノースフェイスから、

最高品質のグースダウンをぎっしり使用したヒマラヤンパーカーです。



肩周りをはじめアームの外側部分には摩擦に強い素材を使用し破れを防ぎ、極暖の保温力を維持してくれる一着です。



ヒマラヤンパーカーの称号に値する

最高品質のスペックとなっています。

寒さと無縁になる一着になります。



★【サイズ...】173センチ、

62キロが着用してやや大きめなサイズ感でした。

着丈：７２cm

身幅：５７cm

肩幅：５１cm

袖丈：６５cm

（※平置きにて採寸しました）

サイズ： メンズS（M相当のサイズ感）

海外正規品（USA企画）

韓国、明洞で購入したお品物です。

（韓国でノースフェイスを正規販売するゴールドウィンコリア※現ヤングワンアウトドアコーポレーションが本国USAより輸入したUSA仕様の正規ライセンス商品になります。）



★【その他の仕様...】

色：ブラック黒

フロント開閉ダブルジップ（ジッパータブ付、YKK製）

フロントジップポケット2個（ジッパータブ付、YKK製）

袖先は太めのベルクロベルトで調節可能

フード、裾にはドローコードで調節可能

内側左側に横ジップの収納ポケットあり

フロント左胸、バック右肩にノースフェイスの刺繍ロゴ入り

肩、胸、袖部分に立体裁断あり（動作負荷軽減処理）



★【状態...】新品タグ付き商品です。



※詳細画像をご確認ください。



画像を掲載しましたのでご確認ください。



#ノースフェイス極暖ダウン

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#ND92031同等機能 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ USA企画ノースフェイスブラック艶なし黒ヒマラヤンダウンジャケットパーカー