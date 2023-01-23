『【限定セール】11980→10580 エディーバウアー ネイビー M (L)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 07時 06分に出品され03月17日 07時 06分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【限定セール】11980→10580円 特別価格です！

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エディーバウアーのチェスターコートです。

品番 01 9863です。

サイズは表記Mとなっていますが、海外サイズなので日本人成人男性だとLかXL程度となっています。

昨年数回着用しましたが、目立った汚れなどありません。

主人の物ですが、サイズアウトしてしまったため出品します。



カジュアルな普段着にも合いますし、スーツの上に着ても

暖かく、シンプルなデザインなので使い勝手もいいと思います。

生地もしっかりしたもので多少の雨ならはじきます。



フード···フードなし

季節感···冬

ジップ・ボタン···ボタン留め



#eddie #baure #ダウンジャケット #チェスターコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エディーバウアー カラー: ブルー系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【限定セール】11980→10580

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