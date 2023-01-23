『DSQUARED2 カモフラージュ フーデッド ダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 00時 12分に出品され04月10日 00時 12分に終了予定です。即決価格は22,687円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ディースクエアード2 カモ柄 ダウン

着用は数回程度ですので、使用感、痛み、汚れはないと思います。

クリーニング後、自宅にて保管



size 46



実寸サイズ

【着丈 63cm】

【身幅 55cm】

【袖丈 64cm】

※素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。



定価 147,400円（税込）



身幅···55cm

袖丈···64cm

着丈···62cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ディースクエアード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DSQUARED2

カモフラージュ

フーデッド

ダウンジャケット