『Chikiaaaさま専用/マッキントッシュビームス別注 ダンケルドDUNKELD【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 07時 22分に出品され03月22日 07時 22分に終了予定です。即決価格は32,200円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド:MACKINTOSH

商品名:DUNKELD ウールステンカラーコート

BEAMS 別注

サイズ:38（Mサイズ）

カラー:ネイビー



肩幅:約45cm

着丈:約102㎝

袖丈:約64cm

誤差はご容赦下さい。



BEAMS別注マッキントッシュのダンケルドです。コロナ禍の在宅勤務のため、使用する事なく保管ておりました。購入後は部屋で袖を通しただけで外出もしておりません。未使用に近い状態です。あくまでも個人で保管していた商品ですので、完璧をお求めの方や神経質な方のご購入はお控えいただきますよう、お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Chikiaaaさま専用/マッキントッシュビームス別注 ダンケルドDUNKELD