『エルメス スカーフ 新品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 02時 06分に出品され04月13日 02時 06分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

エルメスのスカーフです。

国内正規店で購入しましたが使用する

機会が無いので出品します。

正規店で購入後使わないまま

自宅保管してました。

ご理解頂ける方はご購入をお願いします。



返品不可



素材…絹 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス スカーフ 新品