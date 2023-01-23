『新品未使用！ノースフェイス ライトダウンジャケット 赤【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 18時 27分に出品され05月06日 18時 27分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTHFACE WS LIGHT DOWN JACKET

ライトダウンジャケット



人気の赤色です！

海外で購入のお品です。

軽量で暖かいライトダウンです。

折り畳んで出荷いたします。



サイズに詳細は画像４枚目にてご確認ください！

サイズ...M 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品未使用！ノースフェイス

ライトダウンジャケット

赤