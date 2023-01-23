『◤新品未使用◢Her lip to（ハーリップトゥー） ロングコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 37分に出品され03月23日 19時 37分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◤商品◢

・ハーリップトゥーのトレンチコート



◤特記◢

・今年の春頃購入

・一度も着用しておりません！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ハーリップトゥ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ◤新品未使用◢Her

lip

to（ハーリップトゥー） ロングコート