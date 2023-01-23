『新品 Demi-Luxe BEAMS シャギー カルゼ ノーカラー コート 36【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 09時 56分に出品され04月10日 09時 56分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 こちらは値下げ不可になりますが、2点以上ご購入の場合は少額ですが値引き致します。







購入、コメントされる前に必ずプロフィールをご覧ください。







Demi-Luxe BEAMS ビームス シャギーカルゼ ノーカラーコート





新品タグ付き 多少の白い繊維の付着があります。(テープなどでペタペタすればとれます)





カラー ネイビー



コートのみの出品になります。その他のものは付きません。

￥３３０００＋TAX







サイズ３６







素材 タグ画像をご覧ください。









平置き 後ろ襟１番高い所～裾８８cm 肩幅３７cm 身幅４５cm 袖丈５７cm

多少の誤差はご了承ください。



そこそこ毛羽立った素材感です。



最後の画像の箇所にポケットがあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: デミルクスビームス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品 Demi-Luxe

BEAMS

シャギー カルゼ ノーカラー コート 36