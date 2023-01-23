『【クリーニング済み】MAMMUT Xeron IN Hooded jacket【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 22時 14分に出品され03月25日 22時 14分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入しました。

流石MAMMUTといったところで、デザインはもとよりダウンとしての優れた保温性は流石です。



また、フロントジッパーとフード付きのデザインで、風や寒さからしっかりと守ってくれます。



シンプルな黒のデザインは、カジュアルからアウトドアまで幅広く対応可能です。



数年着用し、多少の使用感はありますが、毎年シーズンオフにはクリーニングに出しており、今シーズンは未使用なので、クリーニング済みのままお送りします！



- ブランド: MAMMUT

- 色: 黒

- 素材: ダウン

- フード: あり

- ジッパー: フロントジッパー

- ロゴ: MAMMUTロゴあり



ご覧いただきありがとうございました♩ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マムート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【クリーニング済み】MAMMUT

Xeron

IN

Hooded

jacket