『コート☆最終値下げ☆【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 23時 37分に出品され03月23日 23時 37分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一目ボレして購入しましたが

サイズが大きく泣く泣く出品する事にしました。

2.3回着ました。



インナーも取り外し可能です。



色はくすみブラック

中のインナーベストはネイビーです。







148㎝の私で丈はふくらはぎぐらいで袖は手先まで隠れます。





自宅保管ですので

クリーニングなどは宜しくお願い致します。



神経質な方お断りさせて頂きます。



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ コート☆最終値下げ☆