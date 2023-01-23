『Max Mara THE CUBE TREMME パデッド ジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 02時 11分に出品され03月27日 02時 11分に終了予定です。即決価格は37,500円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Max Mara THE CUBE TREMME パデッド ジャケット





■商品情報

・サイズ36

・カラー オフホワイト

・「The Cube」コレクションのダウンジャケット

・マットな質感のナイロン地

・フロントジップ開閉

・フロントサイドポケット

・前後ろで着丈の異なるアシンメトリー仕様

・フード取り外し不可

・素材: 100% ポリアミド



maxmaraの気品漂うとても素敵なダウンになります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Max

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CUBE



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パデッド

ジャケット