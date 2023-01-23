『希少柄 大島紬 カシュクールワンピース 着物リメイク 陶器文様 壺柄 9マルキ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 13時 09分に出品され04月21日 13時 09分に終了予定です。即決価格は14,444円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ワンピース
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|FREE SIZE
150 着物リメイク ワンピース 黒留袖 Ｌサイズ リボン・ボレロ付
¥ 10296
MM6 maison margiela コート ガウン ワンピース
¥ 17160
ボタンディテールワンピース ツイード ミニ ひざ丈 ワンピース
¥ 8753
ebure 23AW ポロウールツイルノースリーブワンピース ロンハーマン
¥ 12000
ピンクハウス ワンピース 3点セット
¥ 13750
着物リメイク 大島紬のコラボワンピース 龍郷柄・秋名バラ ネックリボン
¥ 12900
【4B001】世界三大織物 大島紬 リメイク ワンピース 一点物 絹（シルク）Ｌ
¥ 9594
リズリサなど♡可愛いお洋服12点 バラ売り可
¥ 7800
美品 CHANEL シャネル COCO ティアード シルク シフォン ワンピース
¥ 67804
Ys レザーワンピース グレー スウェード/バックスキン ys bis
¥ 11900
VERMEIL par iena ベルギーリネンワンピース
¥ 12025
【タグ付き】ダイアンフォンファステンバーグ ワンピース ベルト5way シルク
¥ 9295
Theory セオリー project ティアード マキシドレス ワンピース 2
¥ 10500
レースのおしゃれなワンピース★レトロ★綿100%
¥ 5599999
PINK HOUSE ワンピース スズラン F スカーフ付き
¥ 9984
【新品】大きなリボンが可愛い パーティードレス ストール付きSCOT CLUB
¥ 8580
FENNELバイカラーワンピース
¥ 13650
＊着物リメイク＊ハンドメイド ワンピース 正絹 彩花柄緑 #24618
¥ 8424
落札価格14444円
700 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！