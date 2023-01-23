『希少柄 大島紬 カシュクールワンピース 着物リメイク 陶器文様 壺柄 9マルキ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 13時 09分に出品され04月21日 13時 09分に終了予定です。即決価格は14,444円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本場大島紬でカシュクールワンピースを

お仕立てしました。



ネイビーの地色に花瓶柄が織り込まれた逸品。

印象的な骨董品がポイントで配置されており、

柄が超希少であることから、大島紬好きの方にも自慢できるほど貴重な逸品です。



サラッとした手触りに 光の加減で艶やかな表情を見せる大島紬は、上品でありながら高級感もたっぷりです。





絹(シルク)100%で作られている大島紬は

吸湿性・保温性が高いという特徴があります。

春夏は涼しく秋冬は温かいです。



絹は肌に近いタンパク質で構成されている天然素材で、

肌なじみ・手触りがよく

髪や肌への摩擦を抑えてくれます。

静電気や紫外線を防ぐ働きがある上、

引っ張りにも強い素材です。

着心地・機能性ともに優れた生地となっております。





左右の合わせをベルトリボンで縛るカシュクールワンピースなので 体型を選びません。

どなたでも気負わずお召し頂けると思います。



ストレートなシルエットにお作りしましたので、

ドレスとしてパーティーや式典・結婚式や入学式など

利用シーンを選びません。

体型を気にせず、着付けに時間をかけず、

楽に気持ちよくご着用頂けると思います(。・ ・。)



●サイズ フリーサイズ

身幅 45cm

着丈 114cm



古着の着物から作製しております ワンピースとしては新品ですが

使用した生地が古着の着物です

ご理解の程、どうぞよろしく

お願い致しますm(__)m



購入前にプロフィールをご確認ください。



●キーワード

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No.1204 3300

ksaku 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 希少柄 大島紬 カシュクールワンピース 着物リメイク 陶器文様 壺柄 9マルキ