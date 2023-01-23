『希少 45RPM ダッフルコート ブラックウォッチ R刻印 インディゴ紐【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 19時 07分に出品され04月19日 19時 07分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



●アイテム

希少 45RPM 45R ダッフルコート ブラックウォッチ R刻印 インディゴ紐 オーバーサイズ



よく出回っている45RPMのダッフルコートと少しデザインが違い、トグル紐がインディゴ仕様でトグルにはR刻印がされている、非常に可愛らしいデザインのコートになります。ヴィンテージの45RPMで中々出回りがないお品ですのでこの機会に是非。



●サイズ

2サイズ（相当）

肩幅56cm

袖丈55cm

身幅57cm

着丈100cm



※多少の誤差はご了承下さい

平置き実寸。

着画はお断りいたします。



●状態

目立った傷や汚れなくまだまだたくさん着て頂けます。

※神経質な方はご遠慮下さい。





●カラー

ブラックウォッチ

グリーン



●素材

ウール



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フォーティーファイブアールピーエム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 希少

45RPM

ダッフルコート

ブラックウォッチ

R刻印

インディゴ紐