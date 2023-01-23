『ベイジ ACTON ジャケット ノーカラー ウールコート リバーコート 羽織り【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 10時 24分に出品され03月17日 10時 24分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

BEIGE ベイジ



【アイテム】

ACTON ジャケット ノーカラー カラーレス リバーコート ウール ジャケット ウールコート アウター 羽織り



【カラー】

ホワイト 白



【サイズ】

0

（M〜L相当。大きめです。）



【平置き寸法】

◆着丈→69cm

◆肩幅→44cm

◆身幅→51.5cm

◆袖丈→57cm

（素人採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。着画はお断り致します。）



【状態】

若干の着用感はございますが、傷や汚れなどなくまだまだ気持ちよくご着用いただけるお品です✩.*˚



【商品説明】

上質リバーで仕立てたスタイリッシュなジャケットコート。デザインボクシーなシルエットの上質ジャケットコートです。



❁定価 59,400円



その他、不明点あればコメントよろしくお願い致します。



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☟

#あちゃジャケット



#あちゃコート



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◆購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



【備考】

プロフィールにて、ご購入の際の注意事項などを説明しております。一度目を通していただけると幸いです(*^^*)



【注意事項】

※素人検品ですので、小さな傷や汚れの見落としがあることがありますのでご了承下さいませ。

※画像の小物などはつきません。

※キレイに畳んで発送致しますが畳みジワはご了承下さい。

※ 素人の自宅保管品です。神経質な方はご購入をお控え下さい。

※ 光の当たり具合や、ブラウザによって若干色味が違う場合がございます。



◆ 231205020913 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ベイジ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ベイジ

ACTON

ジャケット

ノーカラー

ウールコート

リバーコート

羽織り