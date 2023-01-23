『MAMMUT トリオンスパイン50 Trion Spine 50 冬仕様【2024年最新】 』はヤフオクでから05月10日 00時 25分に出品され05月10日 00時 25分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 数年前に購入したTrion Spine 50になります。

アイゼンをさせたり、クライミングギアを装着できます。

使用感はとても良かったです。後ろに大きなジッパーがあるのでそこから荷物を簡単に取り出し、整備できます。

傷や汚れ等がございます、汚れはなるべく綺麗にし発送致します。

中古製品ということを理解した上でご購入願います。

他のフリマサイトと重複出品しているので、早く購入した方を優先します。

❌クレーム❌リターンでお願いします。



Trion Spine 50は,重装備を必要とするハイレベルのクライミングでも軽快な動作を保証。特許技術Active Spine Technologyを備えたサスペンションシステムと一体型高さ調節システムにより,肩と腰の動きが妨げられず,より自然な歩行を可能にします。また,重装備でも歩行時の荷重伝達を最適化。50リットルの容量

で収納スペースもたっぷり。

• 重量: 2200 g

• 内側にMAMMUT CONNECT付き

• 自然な歩行をサポートする,特許技術Active Spine Technology採用のサスペンションシステム

• サスペンションシステムの高さは簡単に調節可能

• 2レイヤー,高密度EVA背面パッド入り,伸縮素材のカバーが付いたヒップおよびショルダーベルト

• メインコンパートメントへのアクセスは大きなフロントジッパーから

• フロントの開口部には大きな内ポケット

• 外ポケットが付いた高さ調節可能なフラップ

• 貴重品の収納に適したジッパー付き内ポケット

• 補強されたサイドのスキーアタッチメント

• ヒップ ベルトのギアループ

• ヒップベルトにあるジッパー付きポケット

• 極めて安定性の高いピッケルキャリング2つ

• ポールキャリア

• フラップの下にロープ固定用ストラップ

• 側面のコンプレッション ストラップも,道具を持ち運ぶ際にフロントに張ることが可能です。

• デイジーチェーン ギア キャリング

• ハイドレーション

• 縫製パターン: Basic

ナイロン製で、耐久性と防水性に優れています。アウトドア活動に最適です。

【快適な背負い心地】

メッシュ素材の背面パッドと調整可能なショルダーストラップにより、長時間の使用でも快適さを保ちます。

- ブランド: MAMMUT



サイズ···50〜100 L 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>リュック・バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: マムート

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

リュック・バッグ タグ MAMMUT

トリオンスパイン50

Trion

Spine

50

冬仕様