『sinss Wide long trench coat トレンチコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 13時 03分に出品され03月12日 13時 03分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 再販分も完売しているサイズになります。

試着のみです。



SINSS" 2023年AW 第３段目発売のワイドロングトレンチコート!!

3way以上の着方を楽しめるオーバーサイズトレンチコートの登場です。

裏地をしっかりと付けて

冬にも耐えられるように設計しております。



デザインの特徴としては

左右の襟の長さを変え、スタンド仕様にしたときの絶妙なバランス感を実現することができました。



■ FABRIC

表地に滑らかなタッチと程よい光沢感のある40番手のTRツイル生地を使用した

オーバーサイズトレンチコート。



ポリエステルとレーヨンの混紡によって織り上げられたツイル生地で

ポリウレタンが入ることで若干のストレッチを入れております。



stein

ATON

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graphpaper

ATHA

MarvinePontiakshirtmakers

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SH_shirt

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Seya

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THE RERACS

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N.HOOLYWOOD

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TEATORA

MARKAWARE

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24ss

24aw

20aw

21ss

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22ss

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23ss

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20ss

20fw

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久遠

クワイエットラグジュアリー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ sinss

Wide

long

trench

coat

完売品

トレンチコート