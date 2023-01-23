『261振袖リメイクワンピース成人式発表会 会食 結婚式 衣装 勝負服 ステージ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 02時 22分に出品され04月20日 02時 22分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 他にも着物リメイクのお洋服、出品中です。

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#リメイク作家ゆうの着物リメイク



★振袖の美しさをいかして、着やすさや動きやすさを重視したワンピースにリメイクしました。



★海外、会食、発表会、演奏会、ステージ衣装、ダンス衣装、交流会、などで着ると、注目の的★



★サッとかぶって一瞬で着られる！

着付けいらずでおすすめです。



★海外の方へのプレゼントにも喜ばれます。



★ウエストベルトは取り外し可能です。

前後どちらを前にしても素敵です。



★裏地つき



★正絹（シルク）



★平置き寸法



身丈（首の付け根から裾まで）約155cm（着丈のお直し無料）

バスト 約63cm（一周 約126cm）

ウエスト約63cm（一周 約126cm）

ゆき丈 約68cm



★丈のお直しは無料でお受けします。

購入後に、コメント欄にてご希望の着丈（首のつけ根から裾までの長さ）をご指定ください。

もしくは、身長をお伝えいただくかたちでも大丈夫です。



★ハンドメイドにご理解いただける方のみご購入ください。



★完成品としては新品未使用ですが、ビンテージ着物をリメイクしています。細かなシミなど気になる方はお控えください。



※値引き交渉はご遠慮ください。



カラー···ブルー



柄・デザイン···花柄



袖丈···長袖



季節感···冬



季節感···冬,春



季節感···冬,春,夏



季節感···冬,春,夏,秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 261振袖リメイクワンピース成人式発表会

会食

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