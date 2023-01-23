『rab Horizon Down Hoody【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 40分に出品され03月06日 06時 40分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 自宅保管品

片側ハーフジップ

プルオーバータイプ

ダウンジャケット



650FPのリサイクルダウン

ニクワックスの撥水加工

Pertex Quantum Eco



カンガルーポケットボタン

左胸裏ジップポケット



重さ約410g



カラー...グリーン



1度試着

165/65でちょうど良い感じです!!!

肩幅がある方は着脱きついかもしれません!!!

参考にしてください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ラブ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ rab

Horizon

Down

Hoody