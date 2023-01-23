『STUNNING LURE コート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 11時 56分に出品され03月04日 11時 56分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 STUNNING LURE コート



着丈は110cmで、

162cmの私が羽織ると、すね中間くらいです。

長め丈でどんなボトムスとも合わせやすいです。



トレンチコート風のデザインで、

春先まで長くお使いいただけるかと思います。



引越し時に段ボールに梱包したままだったためシワ感がありますが、

ほぼ未使用のため状態はきれいです。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: スタニングルアー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ STUNNING

LURE

コート