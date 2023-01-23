『【着用数回】iCB 黒 ダウンコート Mサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 17時 45分に出品され04月08日 17時 45分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 地元百貨店にて購入しました。

数回着用後、自宅保管していました。



ダウン90%、フェザー10%使用した

ダウンコートです。



色味はブラック、

フードは取り外し可能です。



サイズ表記は

バスト... 82〜86

ヒップ...89〜92

身長… 160〜168

肩幅···39cm

身幅···48cm

袖丈···62cm

着丈···98cm



簡易包装にはなりますが、即日発送します。



*折り畳んでの発送となりますので、

たたみじわなどはご容赦ください。



*素人の検品になります。

見落とし等ございましたら申し訳ございません。



ゆうゆうもしくはらくらくメルカリ便での発送となります。

どちらか指定がある場合は、

メッセージにてご指示ください。



ご希望が無い場合は、状況に応じて

こちらで選択しますのでご了承ください。









ダウントレンチ

トレンチコート

チェスターコート

ニットコート

ライトダウン

秋

冬

23区

iCB

J.PRESS

オンワード樫山

トゥモローランド

百貨店

きれいめ

オフィス

キャリア



カラー···ベージュ

素材(表地)···ナイロン,ポリエステル

素材(詰め物)···ダウン,フェザー





カラー···ブラック



肩幅···39cm

身幅···48cm

袖丈···62cm

着丈···98cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アイシービー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【着用数回】iCB

黒

ダウンコート

Mサイズ