『【S超美品】iPhone SE2 ブラック 256 GB SIMフリー 本体【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 10時 54分に出品され03月25日 10時 54分に終了予定です。即決価格は18,943円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|アップル
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落札価格18943円
640 入札履歴
終了
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