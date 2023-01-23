『【S超美品】iPhone SE2 ブラック 256 GB SIMフリー 本体【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 10時 54分に出品され03月25日 10時 54分に終了予定です。即決価格は18,943円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐️お値下げ交渉ご遠慮ください。



⭐️こんな方におススメ

●低価格、高品質・動作確認されたスマホをお探しの方！

●もう一台スマホを検討されてる方！



⭐️『コニ』のスマホ、ここがおススメ

◆国内PSE取得の安全な新品バッテリーを使用し、女性の手により丁寧に交換！

◆通信接続、カメラ、スピーカー、マイクなど、32項目の動作確認検査を実施しているから安心！

◆販売実績2万台以上のiPhone専門店で働いているので、プロによる販売で在庫も豊富！

◆オプションで硬度9Hのガラス膜で大切なスマホを守る、ガラスコーティングを施工します。

ご希望の方は購入前にご連絡ください。

片面3000円

両面5000円



⭐️嬉しい4特典付き



《商品情報》



【商品名】iPhoneSE2

【色】 ブラック

【iOS】16.5.1

【キャリア】SIMフリー

【本体容量】256GB

【バッテリー容量】ー 100% ※SE2はバッテリーの最大容量が「-」と表示され、バッテリー社外品メッセージが表示されます。安全、新品のバッテリーと交換しておりますので、ご安心ください

【IMEI】3516501102119077 ○

【アクティベーションロック】解除済み

【交換】バッテリー（国内PSE取得の安全な新品バッテリー）※防水防塵テープ加工処理済み



#19077



⭐️商品状態



《全体評価》

【S】薄い傷、微細な傷が所々にあり 目立つ傷なし 上美品状態！



《画面》→【S】私の見る限り傷は見当たりません。非常に綺麗！



《側面》→【S】小さな傷が僅かにあります。非常に綺麗！



《背面》→【S】私の見る限り傷は見当たりません。非常に綺麗！



※評価基準はプロフを参照

※イメージと異なる場合があります。



⭐️内容物

①本体

②硬度9H強化ガラスフィルム

③急速充電対応の充電ケーブル

④シムピン

⑤清掃クロス

※箱は付属しません。



⭐️発送

●24時間以内の発送※基本的に15時までの購入で即日発送できます。お急ぎの方は事前に相談ください。

●宅急便は＋600円の追加料金にて対応



⭐️返品

当店の過失による不良は受取評価前に限り、返品対応可



下出品中

X XS 11 12 シムフリー PLUS MAX pro mini iPhone12 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル