『実物新品デッドストック 米軍U.S.ARMY IPFUフィットネスジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 06時 42分に出品され03月11日 06時 42分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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実物 新品 デッドストック 米軍 U.S.ARMY IPFU フィットネスジャケット



制式名称：JACKET,PHYSICAL FITNESS UNIFORM



サイズ/XLARGE-LONG



着丈78cm

身幅81cm

裄丈96cm

※写真5枚目176㎝62kgで同サイズ着用





カラー/グレー



素材/ナイロン100%



状態/実物新品未使用デッドストック





◾️商品説明

アメリカ陸軍がトレーニング時に着用していたフィットネスジャケット。IPFUとは「Improved Physcial Fitness Uniform」の頭文字を取ったもので、アメリカ陸軍がフィジカルトレーニングに実際に使用するウェアのことをいいます。



表地に防風、防水処理が施されたナイロン100%を使用。脇下はジッパー開閉、背中にもVラインに沿ってベンチレーションが配置され熱がこもらない仕様になっています。裏地には総メッシュを採用し、肌アタリがよくドライで快適に着用できます。



フロントとバックに大胆に施されたV字のリフレクターデザインが夜間の着用時の視認性・安全性をアップ。左胸のARMYの刺繍もさりげないデザインのアクセントになっています。



ライトな着心地にラグランスリーブで動きやすい一着。トレンド感のあるゆったりとしたシルエットはトレーニングウェアとしてはもちろん、アメカジ、ストリート・ワークスタイルなど様々なコーディネイトに活躍してくれます。



・補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。



(商品番号OU10B64689) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ワイパーインク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 実物新品デッドストック

米軍U.S.ARMY

IPFUフィットネスジャケット