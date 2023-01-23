『【新品】WELLENSTEYN size L 激安【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 15時 22分に出品され03月06日 15時 22分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ドイツwellensteyn寒冷地超防寒

インポート商品

タグ有り。

高級ダウンジャケット正規品



サイズ

着丈約69センチ

胸囲120センチ

肩幅51センチ

袖丈66センチ



素材

表:ポリアミド55％

ポリエステル45％

裏:

ポリエステル100％

詰め物ダウン90％

フェザー10％

偽物が、出回ってるみたいのでご注意！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】WELLENSTEYN



size

L

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