『【廃盤】Arc’teryx Beta SL Hybrid Jacket【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 15時 58分に出品され03月26日 15時 58分に終了予定です。即決価格は19,360円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ARC’TERYX BETA SL HYBRID JACKETになります。



数年前に仙台のゆうゆう館で購入しました。



現在は廃盤となっている希少なアイテムです。

三好良さんが私物で色違いを着用されています。

定番のブラックカラーですので、長く愛用していただけるかと思います。



フード部分に少し折り目がありますが、それ以外の汚れ等は無く美品です。



メルカリでxsサイズは希少でさらに美品となるととてもレアだと思います。



着丈 約72cm

身幅 約54cm

肩幅 約47cm

バードエイド付き



廃盤になり、人気再熱のベータSL ハイブリッド ジャケットです。

スタイリスト私物の山本康一郎氏とennoyを展開する三好 良の着用モデル、球数もずいぶん少なくなってきています。その中でも希少サイズのxsになります。ダメージはほぼなく状態良好です。



２種類のゴアテックスを組み合わせることで、超軽量・高い汎用性・収納のコンパクトさを実現したナイロンシェルジャケットです。

胴部分には軽量なゴアテックスPaclite(R) Plus、擦れやすい部分にはGORE C-KNIT(TM)バッカーを使用した３レイヤーゴアテックスを使用しています。

ヘルメット対応のストームフード(TM)は広い視野を保ちながら頭部全体をカバーし、ピットジップで素早く換気が可能です。

優れた防水性、防風性、透湿性による保護性能を発揮する3レイヤーゴアテックス生地により、山でのアクティビティはもちろんアウトドアからタウンユースまで様々なシーンに対応するアークテリクスの人気ベータシリーズです。



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アークテリクス ゼータ ベータ アトム

Arc’teryx Beta zeta

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テック 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: アークテリクス

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登山ウェア・アウトドアウェア タグ 【廃盤】Arc’teryx

Beta

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