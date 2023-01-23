『ムース ショルダーバッグ(L) ポーター 黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 17時 46分に出品され04月16日 17時 46分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



PORTERのムースショルダーバッグ(L)です。

カラーはブラックです。



※ポケットなどの詳細画像はベージュの商品ページを使用していますが、ブラックを出品しておりますのでご注意ください。



2023年の3月に購入し、1ヶ月ほど使用しました。

表面に所々スレがありますので、画像をご確認ください。



その他、注意事項：

発送の際は小さく折り畳んで発送いたします。

画像をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いいたします。





以下、商品ページより

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品番：751-09874 生産

MADE IN JAPAN 【日本製】



W27/H20.5/D12cm / 375g 全てメーカー表示



◆日常で使い易い形・サイズにこだわったデザインのショルダーバッグＬサイズです。

【収納が多めのショルダーバッグをお探しの方に♪】

【カバン自体の重みも軽め、ナイロンでもしっかりとしたお作りをお探しの方に♪】

ぴったりの商品となっております。



・ショルダーバッグは外装と内装にポケットを備えている為、収納品の整理もし易くなっています。



・メイン質のファスナーの引手には、レザー風のマットブラックのＰＯＲＴＥＲネーム入り引き手を使用しています。手袋をしたままでも使い易い長めの形状でファスナーの開閉をスムーズに行えます。



表：高密度ポリエステルツイル（PVC加工）

裏：ナイロンオックス（PVC加工・アクリルコーティング） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ムース

ショルダーバッグ(L)



ポーター

黒