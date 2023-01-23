『美品 バーバリーロンドン 46号 メガチェック ダウンジャケット ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 18時 46分に出品され04月24日 18時 46分に終了予定です。即決価格は14,150円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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BURBERRY LONDON バーバリーロンドン



BURBERRY バーバリー



メガチェック ノバチェック チェック ダウンジャケット ダウンコート ミドル丈 トレンチ Pコート 大きいサイズ 刻印ロゴボタン ダブルジップ

クリーニング済みなので直ぐにご使用頂けます。



⌘カラー⌘ 黒 ブラック



⌘サイズ⌘

46 3XL相当

着丈 78センチ

身幅 54センチ

肩幅 40センチ

袖丈 60センチ



平置き、素人採寸となりますのでご了承下さい。



⌘状態⌘

目立つ傷や汚れはなく、大変綺麗状態です。

これからも長くご愛用いただけます。





⌘大手リサイクルショップ購入⌘



⌘タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。



⌘配送⌘

ご購入後、1〜2日以内には発送させて頂きます。

万が一発送が遅れる場合はお取引メッセージにて必ずご連絡させて頂きます。



発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦ください。



⌘ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。



写真で、気になる所があればコメント下さい



⌘こちらの商品は即購入歓迎です。⌘



⌘その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。

返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。

ご対応させて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 3XL(4L) ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 バーバリーロンドン 46号 メガチェック ダウンジャケット ブラック