『【美品】リチウムオム グリーン チェック柄 コート ウール 日本製 メンズ 48【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 15時 46分に出品され03月09日 15時 46分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ☆ご覧頂きましてありがとうございます☆



正規店で購入しました。

4、5回着ました。出番が無いので綺麗なうちに出品としました。

今の時期からたくさん活躍してくれると思います!!





★USED品です。ご理解頂ける方、ご購入お願いします

★素人検品、採寸。見落とし、誤差はご了承ください

★他にも衣類出品中です

★お気軽にコメントください



カラー···グリーン



素材···ウール



肩幅···43cm

身幅···51cm

袖丈···64cm

着丈···77cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: リチウムオム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】リチウムオム

グリーン

チェック柄

コート

ウール

日本製

メンズ

48