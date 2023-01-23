『新品未使用！Graphpaperモールスキンコート ブラウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 23時 18分に出品され03月07日 23時 18分に終了予定です。即決価格は18,720円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Graphpaperモールスキンコート。

上品な艶感のある微起毛のオーバーサイズコート。

しっとりとしなやかな生地感です。

モールスキンですが、硬くなく着やすいです。

深みのある綺麗なブラウン。



かなり身幅、アームホールゆったりとしたサイズ感なので、身長高い方、がっちりされている方良いと思います。

裏地なしですが、下に着込めるので、長いシーンで活躍してくれます。



身幅65cm裄丈75cm着丈113cm

多少の計測誤差はご了承下さいませ。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: グラフペーパー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用！Graphpaperモールスキンコート

ブラウン