『限定値下げ【希少Sサイズ】FIRST DOWN 別注 ショートダウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 15時 41分に出品され04月16日 15時 41分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FREAKS STORE × FIRST DOWN

別注 ダウンジャケット



素材：ポリエステル100%

裏地：ナイロン100%

中わた：ダウン90% フェザー10%



2年前に購入しほぼ着用せずに保管しておりました！！

タグ等はございませんが傷、汚れがなく綺麗な状態です。



すでに完売している商品カラーになります！！

また、S サイズはなかなか出ておりませんので

この機会にぜひいかがでしょうか？



カラー···イエロー

フード···フードあり（取外し不可）

季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ファーストダウン カラー: イエロー系/ベージュ系/オレンジ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 限定値下げ【希少Sサイズ】FIRST

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ショートダウン