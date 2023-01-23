『美品 ノースフェイス 600 黒ダウンジャケットメンズM【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 09時 01分に出品され04月14日 09時 01分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◽︎商品情報

大人気THE NORTH FACEの600フィルのダウンジャケットです！

人気の黒！

ショート丈ヌプシ風に着用可能！

これから寒くなる季節に！

まだまだこれからどんどん使って頂けます！







サイズ

メンズM

着丈69.5cm

身幅57cm

袖丈64cm

肩幅46.5cm



商品状態 ◎

状態良好



Aー90



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サイズ···M 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

ノースフェイス

600

黒ダウンジャケットメンズM