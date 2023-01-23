『タトラスTATRAS、ライトダウンブルゾン、グースダウン、フェザー黄金比、L相当【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 22時 21分に出品され03月05日 22時 21分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

タトラス

TATRAS

CROCO

ライトダウンブルゾン

ダウンジャケット



【特徴】

生地大変上質

高級感あります

グースダウン

GENUINE GOOSE DOWN

タトラスジャパン

TATRAS JAPAN

TATRAS SRL

MTK8NU4126

ダウン90％

フェザー10％

黄金比

金具きれい

ポケットサイドからも上からも使えます

ゴルフにも

スリットありでサイドベンツのように開きます



【サイズ】

３サイズ

175/96A

ユニクロメンズL～Mサイズくらい

詳しくは計測サイズ参考にしてください



着丈64㎝

身幅52㎝

裄丈84㎝



【カラー】

カーキ

オリーブ

みどり

緑

グリーン



【素材】

ナイロン

ダウン

フェザー

羽毛



【状態・使用回数】

大手リユースショップ購入後１回使用

短時間です

使用感少ない美品です

特筆するダメージありません



状態：Ａ～Ｂ



ＳＳ：完全新品商品

Ｓ：タグ付ほぼ新品商品（リユースショップ購入タグ付き商品）

Ａ：生地感など未使用に近い

Ｂ：わずかにヘタリ小傷などある一般的中古品

Ｃ：ヘタリ小傷などはあるが大きなダメージなし

Ｄ：破れ・穴などダメージありｏｒ著しいヨレなどがある



匿名配送

送料無料



早い者勝ちが基本です

交渉の途中でも、先に購入される方を優先します



#お買い得商品はこちら



保管は普通のクローゼット収納です

洋服は基本的にスチームあて除菌か自宅洗濯をしています



発送長めに設定してますがタイミング合えばすぐに発送いたします



検品は細部までしていますが、細かな見逃しはあるかもしれません

状態などは写真からご判断ください



ペット、喫煙者おりません



コンパクトにして発送します

傷つきそうな物はプチプチや布などにくるんで発送します



お値下げご希望の方は価格をご提示ください



らくらく便とゆうゆう便をチェンジする時があります



希望価格提示の方は合わせてコメントお願いします



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基本だんだんお値下げしますので、いいねしていただけたら幸いです



万が一不備ありましたら、「状況により」返品対応しますので、いきなりの悪い評価はご勘弁ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ タトラスTATRAS、ライトダウンブルゾン、グースダウン、フェザー黄金比、L相当