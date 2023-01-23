『ナンガNANGAホワイトレーベル最強ダウンTYPE2黒S オーロラダウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 14時 17分に出品され04月10日 14時 17分に終了予定です。即決価格は48,440円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年改良後モデル ナンガNANGA最強ダウンTYPE2 JETBLACK Sサイズ美品になります。

購入時のタグ全てお付けします。



北海道のムーンロイドさんから2022年に購入後、2シーズン10回程着用しました。



タバコ、香水、柔軟剤、芳香剤などの使用はございません。

保管状況も良く、目立った汚れ傷などはございません（中古品、素人検品の為神経質な方のご購入はお控え下さい）

写真7枚目の首、アゴもとに若干の毛羽立ちがある程度です。



すり替え防止の為、ご購入後の返品ご返金はお受けしませんのでご了承の上、ご購入お願い致します。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナンガNANGAホワイトレーベル最強ダウンTYPE2黒S

オーロラダウン