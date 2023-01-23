『新品 ミズノ ブレスサーモハイブリッドジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから05月02日 01時 13分に出品され05月02日 01時 13分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用 未開封 タグ付き

ミズノ ブレスサーモハイブリッドジャケット

サイズM

カラー グレー

定価23,100円



防風性とストレッチ性に加え、お腹や背中を保温する設計で冬の行動着として活躍するアイテム。

表地本体に防風性のとストレッチ性を兼ね備えたテックシールドを使用。

腹部と背中には保温性の高い太陽光熱変換テックフィルを搭載。



■素材

本体:ナイロン100%

切替部:ポリエステル100%

裏地:ナイロン100%

中綿:ポリエステル100%

後身頃芯地:合成繊維（ブレスサーモ）65%、ナイロン35%



アウトドアトラベルウェア ブレスサーモ テックフィルハイブリッドジャケット Go to by mizuno B2ME9545 メンズ ベイパーシルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ミズノ

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