『ダウンジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 09時 36分に出品され03月07日 09時 36分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UNIQLO ユニクロ

＋J プラスジェイ



ダウンボリュームジャケット



01 OFF WHITE

Mサイズ



人気で完売しているカラーです！

2.3回ほど着用しました！

小さく圧縮して発送予定です^ ^



#ジルサンダー#プラスジェイ#ダウン#コート#ジャケット

カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M カラー: ホワイト系/グレイ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダウンジャケット