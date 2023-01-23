『ダイキン 加湿ストリーマ空気清浄機【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 00時 44分に出品され03月04日 00時 44分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 加湿ストリーマ空気清浄機 ソライロ MCK55V-A 加湿空気清浄機 加湿器 花粉 ペット ホコリ ニオイ PM2.5 花粉対策製品認証 4548848684151 スリム



2019年11月11日にヤフーショッピングで購入



箱なしです。

リモコンあります。



5回程しか使ってないのでかなり綺麗です。



ホコリ避けのためごみ袋かぶせています。

かぶせたまま梱包して発送になると思います。



適用範囲25畳

加湿は14畳 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ダイキン