『【液タブ】XP-PEN Artist22 R pro 参考書付き【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 09時 54分に出品され03月18日 09時 54分に終了予定です。即決価格は17,020円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用期間3年半ほど 引っ越すため相棒を売りに出します。動作等問題ありません。



付属品



1 x XP-Pen Artist 22R Pro液晶ペンタブレット本体

2 x バッテリーフリースタイラスペン

1 x USB Type C-Cケーブル

1 x VGA ケーブル

1 x HDMI ケーブル

1 x 電源アダプタ―

1 x 電源コード

1 x ペンホルダー (8個替え芯)

1 x クイックガイド 1 x 二本指グローブ(ブラック



3万5000円相当のイラスト参考書もお付けいたします。参考書が先に売れてしまった場合参考書の文を差し引いた値段にさせていただきます。



潔癖症の方、猫アレルギーの方はご購入をお控えください。



#液タブ

#XPPEN

#Artist22Rpro 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 傷や汚れあり