『NOIDノーアイディーレザー切替ジップアップコートブラックサイズ:2メンズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 21時 32分に出品され03月04日 21時 32分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます。





●ブランド



NOIDノーアイディー



●アイテム



レザー切替ジップアップコートブラックサイズ2

福袋限定 羊皮 ウール



●素材

写真のタグをご覧ください。







●サイズ 2 Ｌ

着丈：103cm

肩幅 : 45cm

身幅：50cm

袖丈 : 65cm

平置き採寸



●状態

3回ほど着用しましたが、目立った傷、汚れはありません。

素人検品の為見落としがある場合がございます。

ご理解の上ご購入して下さい。



●カラー

ブラック 黒



●購入先

NOID キャナルシティ店





お値段のご相談お受けいたしますのでお気軽にコメントして下さい。

お待ちしています。





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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ノーアイディー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NOIDノーアイディーレザー切替ジップアップコートブラックサイズ:2メンズ