『MONCLER モンクレール MONTCLA 人気 モンクラー サイズ1【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 01時 13分に出品され05月07日 01時 13分に終了予定です。即決価格は53,650円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレール MONTCLA 人気モデル美品 サイズ1 国内正規品



・MONCLER モンクレール

・モデル MONTCLA モンクラー

・サイズ 1



カラー ブラック



商品説明



大人気の初期モデルモンクラーです。

現行モデルではアニメタグがついてませんが、こちらのモデルにはアニメタグがついてます。

モンクレールのダウンジャケットには、ホワイトグースの羽毛だけが使用されています。 フランスの規格協会が最高品質のダウンであることを認めるキャトルフロコンマークを取得しています。

フードとトリム全てにブランドネームを刺繍したインパクトのあるデザインが魅力のモデルです。

ボリュームのあるシルエットや幅の広いキルティングラインなどクラシカルな印象◎



国内百貨店にて購入。

時代に捉われずに末永く愛用頂けるアイテムです。



それなりの使用感等ございます。

写真の通りアニメタグはほつれて取れかけてます。

USED品のご理解をお願い致します。

※神経質の方はご遠慮下さい。



これからの季節に大活躍すると思います。

気になる事などございましたらご質問下さい。

よろしくお願い致します。



【サイズ】希少サイズ１

日本サイズのS〜M相当

付属品 なし



#ブラック

#MONTCLA

#モンクレール

#ダウン

#モデルモンクラー



サイズ···1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MONCLER



モンクレール MONTCLA

人気

モンクラー

サイズ1