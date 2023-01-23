『ReZARD ダウンジャケット ヒカル Mサイズ ブラック YouTuber【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 07時 43分に出品され04月21日 07時 43分に終了予定です。即決価格は14,476円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リザード ReZARD Down Jacket Mサイズ



◯定価 47300円



◯サイズ Mサイズ



◯カラー 黒 ブラック



着丈身巾肩巾裾巾袖丈袖口

76 68 56 68.560.5 12.5 （cm）



目立った傷や汚れもなく良い状態でダウンもパンパンです。



着心地の良さを追求しこだわりを持った上質な生地をシンプルかつラグジュアリーなデザインに仕上げました。

上質なダウンをふんだんに使用したビッグシルエットのダウンジャケット。

ヨーク部分にエコスウェードを使用しています。



＜Wear size＞

モデルのヒカルさん：Mサイズ着用





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ヒカル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: リザード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ReZARD

ダウンジャケット ヒカル Mサイズ ブラック

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