『バーバリー ブラックレーベル BURBERRY BLACK LABEL ダウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 17時 40分に出品され03月14日 17時 40分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バーバリー ブラックレーベル BURBERRY BLACK LABEL ダウンジャケット ダウンコート ブラウン チェック 三陽商会 メンズ 男性用 サイズМ



状態は綺麗な方かと思いますが、ボタンが1、2箇所縫い付けが緩くなってたりするので細かい点気にならない方でm(_ _)m

クレーマーや受け取り遅い方はご遠慮下さい



肩幅 44 cm

着丈 72 cm

身幅 47cm

※素人採寸なので多少の誤差はご了承ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バーバリー ブラックレーベル BURBERRY BLACK LABEL ダウン