『ラスト1着【5％OFF】モンベル mont-bell イグニスダウン パーカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 06時 54分に出品され04月13日 06時 54分に終了予定です。即決価格は18,000円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 mont-bell イグニスダウン パーカ LLサイズ BLACK



販売価格 ¥39,600（税込）

品 番 #1101594

ブランド モンベル



1000フィルパワーが可能にした薄さと暖かさ「イグニスダウン パーカ」



高い防風性と優れた防水透湿性を備えた「ウィンドストッパー®ファブリクス」で、世界最高品質のダウンを包み込んだ軽量モデルです。湿度の高い環境でも常にダウンをドライに保ち、1000フィルパワー本来のロフトを損なうことなく暖かさをキープします。アウトドアのあらゆるコンディションで、暖かく快適に過ごせるダウンパーカです。



ダウンボールには、羽枝（うし）と呼ばれる繊維が放射状に密生しています。一本一本の羽枝には、産毛のような小羽枝が無数に生えており、その小羽枝がデッドエアを多く蓄えます。1000FPダウンはダウンボールが非常に大きく、小羽枝の密度が高いため、わずかな綿量でも極めて高い保温力を発揮。一般的な550FPダウンと比べ、綿量を約45％も軽量化できるため、軽量コンパクトな製品を生み出すことが可能です。



バリスティック エアライト®は、極細の高強力糸（ナイロンまたはポリエステル）を先端技術で織り上げた素材です。十分な強度を備えながらも抜群の軽量性と薄さを実現。軽量・コンパクトをコンセプトに開発される製品に幅広く採用されています。また、製品の特性に応じて、ストレッチ性を付加した素材や、優れた透湿性を備えた素材を使い分けています。



仕様

【素材】表地：ウィンドストッパー®ファブリクス バイ ゴアテックス ラボ

[表：13デニール・バリスティック エアライト®ナイロン・リップストップ]

裏地：7デニール・バリスティック エアライト®ナイロン・タフタ

中綿：1000フィルパワー・EXダウン

【平均重量】278g

【カラー】ブラック(BK)、

【サイズ】M

【収納サイズ】∅12×20cm

【特長】独自のキルティングパターン/ダウンプルーフ加工/デュアルアクスルフード/アクアテクト®ジッパー/ジッパーがあごに当たらない仕様/アルパインカフ/リードインコード・システム/ポケット5個（ジッパー付き〈左胸1、腰2〉、ジッパーなし〈内2〉）/スタッフバッグ付き



カラー...ブラック



サイズ...M



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: モンバル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ラスト1着【5％OFF】モンベル

mont-bell

イグニスダウン

パーカー