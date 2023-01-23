『新品未使用✦LENER✦レネール モヘア混ウールチェスターコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 10時 25分に出品され04月13日 10時 25分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。ブランド LENER(レネール)

カテゴリー コート

サイズ 34

着丈 85cm

バスト 104cm

裄丈 76cm



数年前に購入し、未着用のまましまわれていたものになります。

下げ札はございません。



試着以外、未着用品のため汚れ・キズなど無いと存じますが、個人保管かつ素人の目視ですので、完璧なお品物をお求めの方・神経質な方は、購入をご遠慮頂けますよう、宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: レネール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品未使用✦LENER✦レネール

モヘア混ウールチェスターコート