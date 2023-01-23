『【YvesSaintLaurent】チェスターコート ヘリンボーン カシミヤ混【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 09時 54分に出品され03月18日 09時 54分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品特徴】

チェスターコート ロングコート

ダブルブレスト ヘリンボーン

上質 高品質 高級

滑らか 柔らか手触り

ロング丈 人気



【ブランド】

YvesSaintLaurent

イヴサンローラン



【size】

M

着丈 114cm

身幅 53cm

肩幅 41.5cm

袖丈 57cm



【素材】

表地 ウール100%(カシミヤ入り)

裏地 キュプラ



【カラー】

グレー



【商品の状態】

裏地首元や写真12枚目のような着色がありますが、使用に問題のあるダメージなどはみられないのでまだまだ愛用していただくことができます。



●迅速な発送を心がけていますが稀に仕事の都合上対応がすこし遅れることがございます。



●洗濯できないものを除き、ホームクリーニング済みです！



●値段交渉などお気軽にコメントしてください。



●素人の自宅保管、素人の自宅検品ですので見落としがある可能性がありますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: イヴサンローラン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【YvesSaintLaurent】チェスターコート ヘリンボーン カシミヤ混