『【M2409-117-85】空気清浄機 5重濾過システム 3段風量設定【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 10時 02分に出品され04月07日 10時 02分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品について】



【自動消灯機能・3段階風量調整】

本製品は自動消灯機能付き、無操作の60秒後液晶パネルが自動的に全消灯します。音と光の二大睡眠障害を徹底的に消滅でき、音や光に非常に敏感な赤ちゃんとペット達でも、毎晩ぐっすり眠れます。また、空気清浄機の風速は低/中/高3段階を調節可能、お部屋の空気の状態に合わせて風量が調整できます。



【50畳対応・一軒で十分・オートモード】

本製品は50畳の大きな部屋に最適です、わずか10分で20畳のスペースの空気を7回循環できます。オートモードを設定したら、自宅の空気質により、風量を自動的にコントロールされて運転し、効率よく空気を吸い込み、ホコリや花粉をしっかり集じんフィルターで捕集して空気清浄をおこないます。手動の風量調整が必要なく、もっと便利です。



【5重ウイルス除去・静音・省エネ設計】

5層濾過システムが構造されていで汚れた空気やニオイをしっかり吸い込み、強いパワーで清浄し、浮遊や付着した微細粒子を99.97%まで除去し、除菌率はさらに99.99%に登ります。内蔵強力ファンを採用し、きれいな空気を上の吹き出し口から放出します。また、本製品は省エネと超低速回転による低騒音を特徴とするモーターが使われています。日中も夜間にも安心して使用できます。睡眠モードの動作音は15dB以下に抑えています。



【アロマ対応・タイマー機能・チャイルドロック

】お好きなアロマオイルをマットに数滴入れたら、清浄化された空気に癒しの香りが乗っかって、心身共に癒されます。また、6段階タイマー機能が付き、お使用の状況によって、タイマーボタンを押すだけでご自由に「2h・4h・6h・8h・10h・12h」の運転時間を選択でき、設定時間になると運転終了します。外出時や睡眠時などにも快適使用できます。AMEIFU空気清浄機は思いやりでチャイルドロックのデザインを採用しています。お子供さんやペットによる誤用を避けるために、家事、仕事、外出するなどをご安心できます。



【M2409-117-85】 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用