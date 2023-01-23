『ヘルノ ダウンコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 03時 39分に出品され04月07日 03時 39分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Hernoのロングダウン

色: 濃い目のグレージュ

サイズ: S



使用回数は5回以内



クリーニング済



とても軽くて暖かいです。

似たようなダウンが複数ある為出品します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ヘルノ ダウンコート