『美品 Nigel Carbourn × Harris Tweed ジャケット 紺【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 16時 53分に出品され03月11日 16時 53分に終了予定です。即決価格は11,778円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|ナイジェルケーボン
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¥ 9282
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¥ 15000
Barbour BEAUCHAMP バブアー ビューチャンプオイルドジャケット
¥ 7800
落札価格11778円
38 入札履歴
終了
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