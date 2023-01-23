『美品 Nigel Carbourn × Harris Tweed ジャケット 紺【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 16時 53分に出品され03月11日 16時 53分に終了予定です。即決価格は11,778円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品詳細】

英国製 (イギリス製)

Nigel Carbourn

Harris Tweed

ナイジェルケーボン

ハリスツイード コラボ

ハンティングジャケット

ウールシャツジャケット

ヘリンボーンのポケットがカッコいいです。

マロリージャケット好きに。



【サイズ表記 36 (M)】(cm)

肩幅約43

身幅約52

着丈約76

袖丈約65



【カラー】

ネイビー

紺



【状態】

目立つ汚れやダメージなく美品。







◉目視検品し、目立つ汚れダメージなどは写真掲載しますが、気付かない程度の汚れなどある可能性もございます。

古着のアジとしてご理解できる方のご購入をお願いします。





⭐︎USA直輸入したUS古着の1点ものを中心にブランド物のコートやダウンなどたくさん出品しております。

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#古着屋レミー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイジェルケーボン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

Nigel

Carbourn

×

Harris

Tweed

ジャケット

紺