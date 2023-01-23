『snow peak スノーピーク Waxed C/N Down Coat L【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 15時 27分に出品され04月30日 15時 27分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1シーズン着用し、クリーニングに出したままになっています。

定価52800円

size L



右の裾に焚き火が当たった黒い点のような跡が少しあります(画像7枚目)が、着てしまえば分からない程度です。

格安で出品いたします。



着丈 約100cm

身幅 約60cm

（素人採寸ですのでご了承ください）



#コート

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#エディフィス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ snow

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スノーピーク Waxed

C/N

Down

Coat

L