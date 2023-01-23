『簡易トイレ 凝固剤 60回分x3箱 非常用トイレ 防災グッズ 折りたたみ水袋付き【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 07時 57分に出品され03月18日 07時 57分に終了予定です。即決価格は7,238円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

ゆうパック、佐川急便で発送

お値下げ不可



1箱60回分 3280円

2箱120回分 6280円



消費期限2039年1月



いつ発生するか分からない自然災害のために、日ごろの備えが必要となります。

簡易トイレセット 非常用簡易トイレ 携帯用トイレ 災害用トイレ 非常用トイレ



【高強力な吸水性！しっかり固まります！】非常時に役立つ簡易トイレです。振りかけるだけで固まってゴミとして処理できる！水なしですぐに固まります。地震・台風・豪雨といった自然災害や、事故による断水・水不足によってトイレが自由に使えなくなるなどの防災用携帯トイレとしても。さらに、キャンプや登山などのアウトドアで近くに水場がない状況に携帯トイレとしても大活躍します！

【減菌99％、24時間後には臭いゼロ！】臭いを心配される方は多いはず....。消臭性は24時間でほぼ0％に。大型防臭袋で激しいニオイもシャットアウト！周りに迷惑や不快感を与えません。

【取付はたったの1分・処分はたったの30秒】急な断水でトイレが使えなくなった時、素早く大活躍する簡易トイレです。簡易トイレのメリットは、手軽に扱えることにもあります。専用の便座カバー、排泄用袋を便座にかぶせて用を足し、終えたら凝固剤を入れるだけ！固まったらトイレ用袋の開口部をしっかり結んで、そのまま可燃ゴミとして捨てられるのでとても衛生的です。トイレに被せるだけの簡単取付なので、お子さまやご年配の方まで、ストレスなくお使い頂けます。災害用トイレとしてだけでなく、携帯トイレとして、介護の場面や、また足が不自由な方にもお使い頂ける簡易トイレです。

【15年長期保存可能！備蓄で安心！】簡易トイレは15年間の長期保存が可能なのも嬉しいポイント！15年後も変わらない吸収力で非常時も困りません。簡易トイレ、携帯トイレ、災害用トイレ、仮設トイレとしてご家庭はもちろん企業や自治体でも備蓄しておくと安心です。

【豊富な付属品！】1箱

◆凝固剤X60回分

◆ポリエチレンビニール手袋 X120枚 （60組）

◆排泄用袋（黒色）X60枚

◆便座カバーX2枚

◆防臭袋X6枚 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>防災関連グッズ>>>避難生活用品 商品の状態: 新品、未使用