『RVCA 2023モデル ホワイトダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月04日 09時 56分に出品され04月04日 09時 56分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとモデル】

RVCAの2023モデルのダウンジャケットです。シンプルでありながらスタイリッシュなデザインが特徴です。



＜商品説明＞

たっぷりの中綿で防寒性抜群のヘビーアウター。ボリュームのあるルックスとは裏腹に軽量性にも優れる。袖はリブ付きの二重構造、裾にはシルエットチェンジができるドローコードが内蔵されています。左胸と背面にRVCAロゴを配し、比翼や襟下にはステートメントやミルスペックを連想させる表記がプリントで施されています。

素材 ポリエステル100%



一回のみ短時間使用の美品です！

発送の際は圧縮して発送させていただきます！

よろしくお願いします！￼



肩幅…51cm

身幅…62cm

袖丈⋯61cm

着丈.72cm



- ブランド: RVCA

- モデル: 2023モデル

- 色: ホワイト

- デザイン: フード付きダウンジャケット

- 素材: リブ素材の袖口



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ルーカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ RVCA

2023モデル

ホワイトダウンジャケット