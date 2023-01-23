『美品✨【DUVETICA】デュベティカ（46）VEGA ダウンジャケット 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 21時 01分に出品され03月12日 21時 01分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド■

DUVETICA デュベティカ

vega ベガ



■アイテム■

ダウンジャケット フェザー ダウン ブルガリア製





■商品説明■

2-3回のみ着用。

チャックに若干剥がれ見られます。

その他は状態良く、美品です。



■色■

ブラック 黒



■サイズ■ 46

M



肩幅：45cm

着丈：64cm

身幅：57cm

袖丈：66 cm





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#おやびんショップ

にて是非ご覧くださいませ♪



【補足】

★プロフィール一読お願い致します。



★素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。



★キレイに畳んで発送致しますが畳みジワはご了承下さい。



★発送はコンパクトにまとめて梱包致しますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品✨【DUVETICA】デュベティカ（46）VEGA

ダウンジャケット

黒